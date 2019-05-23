前男友被關留1公克毒品 她轉賣賺2千判刑3年2月

2019-05-23 20:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有多項毒品前科的伍姓女子，前男友犯罪被羈押，留下1公克的二級毒品安非他命，她卻以2000元轉售被捕，台中地院判刑4年，她上訴指控前男友逼她販毒，伍女的母親也作證說，女兒曾被前男友囚禁凌虐，販毒全是前男友所逼，聲請法院以「顯可憫恕情」減刑，二審法官卻認為，伍女的前男友於案發前3天被羈押，不可能操控威脅伍女，伍女販毒亦無值得憫恕之處，但考量她賣的毒品甚少，且供出來源是前男友，酌予減刑，改判3年2月，可再上訴。

判決書指出，高中肄業的伍女，有多次吸毒前科，去年1月19日凌晨，其藕斷絲連的前男友犯罪羈押，事隔3天，同年月22日，伍女化名「純愛」，透過臉書訊息，賣少量安非他命給黃姓男子，得款1000元。

伍女沒料到，黃男會被警察抓到，還聯合警察「釣魚」，黃男又聯繫「純愛」，願以1000元再度購毒，雙方約在夾娃娃店面交，伍女被埋伏員警逮捕，查獲0.11公克的少量安非他命，依毒品危害防制條例，販賣二級毒品，是7年以上至無期徒刑的重罪，台中地院認定伍女販毒兩次，其中一次未遂，但犯後自白坦承犯行而減刑，判處徒刑4年。

伍女上訴宣稱，毒品是前男友留下，重量僅1公克，她吸掉一部分，黃男想買毒品，卻找不到她的前男友，才會改為聯繫她購毒，她販毒是被前男友威逼脅迫，伍女的母親也作證說，女兒曾被前男友監禁毆打，拿香菸燙身體凌虐，分手後仍不斷騷擾糾纏，女兒會涉入販毒案，全是被前男友脅迫，聲明援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

不過，伍女的前男友承認被羈押前，留1公克安非他命給伍女，卻否認脅迫販毒，他也從未教唆逼迫伍女販毒，台中高分院二審認為，伍女第一次販毒，已是前男友被羈押後的第3天，不可能威脅操控伍女，伍女行為並無可憐憫之處，但伍女賣的毒品甚少，且供出毒品來源而酌予減刑，改判徒刑3年2月，可再上訴。

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