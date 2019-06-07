驚！8年級小藥頭撞球間販毒 對象竟全是國三與中輟生

2019-06-07 22:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒品氾濫，吸毒年齡層不斷下降！

8年級邱姓小藥頭在撞球間，向9年級、還在念國三的學生兜售咖啡包等新興毒品，殘害台灣未來下一代。基隆檢警循買家逮到他販毒事證，他卻堅不吐露毒品來源，昨以邱有逃亡之虞，向法院聲押他獲准。

警方日前接獲線報，基隆市仁五路一家撞球間有小藥頭向逗留撞球間的國中生、中輟生兜售毒品。

案經檢察官指揮基隆市警局刑警大隊偵三隊、少年隊前往圍捕，查獲邱姓與一名少年共同持有安非他命等混合型咖啡包、梅片等新興毒品共重400公克；經檢警連日追查發現，22歲的邱姓男子在撞球間打撞球，卻向前來打撞球的國三生、中輟生兜售毒品。

邱向學生兜售時，為免被警方查獲，以螃蟹代稱K毒，高山茶則代表梅片，並以K一公克2千元價格與1包50片梅片3000元價格賣給學生，見學生上鉤後，親自送毒品到學生家裡，以免被警方查獲。

由於有多名青少年指稱，邱從今年初開始賣毒品給他們，警方初步統計至少有多所國中、共有16名青少年向他買毒，警方昨天收網，持搜索票前往邱住處搜索，雖未查獲毒品，仍將邱依販毒罪嫌送辦。

檢察官複訊時，邱否認販毒，也拒絕供出毒品來源，檢方以邱有逃亡之虞，向法院聲押他獲准。

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