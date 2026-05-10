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    首頁 > 社會

    捲入偷拍風波 聖宜診所道歉：立即辦理現金退款

    2026/05/10 15:01 記者王冠仁／台北報導
    聖宜醫美診所捲入偷拍風暴。（圖取自聖宜醫美診所官網）

    聖宜醫美診所捲入偷拍風暴。（圖取自聖宜醫美診所官網）

    自愛爾麗醫美診所被人發現裝有煙霧偵測器針孔攝影機後，接連有其他家醫美診所也被人發現疑似裝設針孔、偷拍顧客；其中位在台北市中正區知名「聖宜診所」，也遭指控疑未告知消費者，暗中偷拍下她們私密處除毛畫面。對此，聖宜診所今天透過臉書致歉，同時宣布顧客可至原購買分店辦理現金退款，也強調目前全台7間分店皆已備妥200萬以上現金來因應退款。

    據受害消費者指控，她自2023年起，在聖宜診所北市站前店進行私密除毛療程，近期在傳出醫美診所有針孔事件後，她前往詢問，得到員工證實「有裝監視器」，但強調「只會拍到醫師頭部」，她覺得氣憤，認為隱私權受侵害。

    警方事後前往調查，發現各診室並沒有暗藏的針孔式攝影機，但確有裝設公開式的攝影監視器。警方目前排除有涉嫌裝針孔偷拍等情事，但診間設置公開的監視錄影器錄影內容，仍涉嫌違法，於是將李姓負責人製作偵訊筆錄，訊後依法函送法辦。

    對此，聖宜診所今天透過臉書致歉，強調近期事件造成部分消費者的不安與疑慮，感到萬分抱歉；他們會持續以積極負責的態度面對相關問題，並盡最大努力處理每一個顧客所提出的疑慮，同時發布三點聲明。

    一、目前我們已主動配合檢警進行調查，相關影像Log亦已送請專業單位進行復原。相關影像並非無故刪除，而是基於部分顧客對個人隱私及影像留存之疑慮，在接獲需求後進行處理，後續所有相關資料亦將提供檢警，以利後續調查與釐清。

    二、所有聖宜顧客對於既有課程無論有無爭議，歡迎親至原購買分店，診所會在完成身份確認後，當天立即辦理現金退款。

    三、近期事件造成第一線服務同仁承受極大壓力，過程中若有說明不完整、用詞不夠妥適，或行政流程上出現疏漏，導致消費者感受不佳，我們致上誠摯歉意，聖宜服務顧客的心永遠不變，也歡迎隨時撥打客服專線0800-588-161，將由總公司指派專人協助處理與回覆。

    聖宜醫美診所今發表聲明致歉。（取自聖宜醫美診所臉書）

    聖宜醫美診所今發表聲明致歉。（取自聖宜醫美診所臉書）

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