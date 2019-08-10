遊客迷途金針山突然出現白衣女指引迷津...

2019-08-10 11:40

［記者陳賢義／台東報導］遇鬼了？陳姓女子隻身騎機車前往台東太麻里金針山，途中停車查詢google地圖，想一探在地「觀海樓」海天一線的絕景，瞥見一旁大石上坐著1名白衣女子，告知沿著河床道路直走就能抵達，順著引路走卻發現愈來偏僻，天色漸暗搞不清東西南北，農曆7月遇怪事，嚇得報案求援，警方馳援護下山，結束這場靈異迷途記。

大武警分局太麻里分駐所昨傍晚17時接獲1名陳姓女子來電，指稱在金針山產業道路迷路，值班員警囑咐就地找尋明顯處等候，警員曾李振國、林韋希立即前往救援，在金針山遊客中心附近的產業道路發現招手的陳女。

警方好奇詢問為何往河床方向騎？陳女表示原本停在遊客中心前查詢google 地圖，欲前往觀海樓欣賞海天一線的絕景，可惜定位不到景點，突然看見有個白衣女生坐在旁邊石頭上休息，上前向白衣女子問路，獲答沿著河床道路走就會看到了，事後卻發現越騎越偏僻，天色漸暗已經摸不清東南西北，想找人幫忙時又發現四下無人，嚇得趕緊報警求助。

員警事後告訴陳女，遊客中心已歇業多年形同空屋，平時根本不可能有人在這裡活動，且沿著產業道路往溪邊去就是知本河床，曾經發生多起溺斃案件，陳女頓時嚇得臉色蒼白，慶幸自己及時清醒回頭，否則後果不堪設想，隨後警方一前一後護送女子平安下山。

大武分局提醒，暑假出遊最好結伴同行，前往不熟悉的山區不要太依靠衛星導航，做足旅行功課才不會發生意外。

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