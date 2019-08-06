驚死人！鬼月公墓旁水溝驚見紅唇女模側趴泥濘中

2019-08-06 13:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕現在正值農曆七月，傳統民俗稱為鬼月，嘉義縣議員林緗亭今天早上前往水上鄉義興村公墓旁勘查排水溝清淤情形時，鄉親突然發現溝內竟有一具疑似人體物體趴在泥濘中，以為是有浮屍，經仔細勘查，竟是一具嘴唇、手指鮮紅的假人女模特兒，由於一旁就是公墓，鄉親對出現詭異物品，直說「驚死人！」

林緗亭說，今天早上會勘義興村的排水清淤問題，在仁達橋旁集結時，突然發現橋下有一具疑似人體物體，經過仔細觀察，才發現是一具女模特兒，把鄉親們嚇一大跳，雖然不是浮屍，但心裡都感覺毛毛的。

這具女性模特兒頭髮看似金色，但已有點稀疏，手指及嘴唇都呈現鮮豔的紅色，身上穿有衣物；鄉親們說，女模到底是從上游沖刷下來卡住，還是有人經過橋時刻意亂扔，或有其他用意，不得而知，但卡在公墓附近，經過此處時都覺得很毛。

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