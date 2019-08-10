婦人左眼被雷射槍掃到 又被前夫小三打正著

2019-08-10 06:08

［記者楊政郡／台中報導］養生會館陳姓老闆娘，幫楊姓貴婦進行手臂除斑，不小心雷射光掃到楊婦左眼，最後失明，此案刑事部分陳婦被判10月徒刑，但民事部分法官發現，楊婦雖有被雷射掃到但只是輕傷，兩週後楊婦被丈夫的女友又打到左眼，造成「外傷性視網膜裂孔、外傷性視網膜新生血管」，原本楊婦敗訴，台中高分院判陳婦還要賠8萬770元。

此醫療糾紛案楊婦（30餘歲）先提起民事求償，要求157萬餘元，把左眼失明完全怪罪陳婦的雷射槍，但陳婦（58歲）認為太多賠不起，台中地院民事庭判決楊婦敗訴，一毛錢也拿不到，認為楊婦無法證明雷射光掃射，與左眼失明有因果關係。

此案民、刑事有極大差異，刑事部分陳婦無醫師資格操作雷射儀器（第二類醫療器材），違反醫師法，2016年元月13日確有操作不當射到楊婦左眼，但只是一般傷害，依違法醫師法及過失傷害罪判10月，台中高分院駁回上訴，目前上訴三審中。

民事部分楊婦一審敗訴，二審法官仔細分析，陳婦確有操作雷射儀器不當，但楊婦翌日到眼科診所進行診療，醫師診斷僅是「視網膜出血、黃斑部水腫」等，但視力還算正常，矯正後視力0.2。

法官查出，同年元月31日楊婦的丈夫（現已離婚）帶一女子（丈夫女友）要進門，楊婦阻擋而起衝突，該女子又打到左眼（此部分該女子被判拘役30日，賠償10萬元確定），楊婦半夜急診當時醫師診斷「外傷性視網膜裂孔、外傷性視網膜新生血管」，視力降到0.1，且無法恢復正常。

法官發現，雷射確實造成楊婦左眼傷害，醫師雖然也說可能越來越嚴重，卻因元月31日的外力介入而中斷，無法證明與事後左眼失明有因果關係，審酌遭雷射後到楊婦花了必要醫藥費770元，加上精神慰撫金8萬，陳婦須賠償8萬770元，其餘不應允許。

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