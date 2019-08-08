潑汽油燒丈夫 醫師娘殺人未遂遭訴

2019-08-08 21:49

〔記者黃捷／台北報導〕林姓醫師娘認為丈夫長期家暴，談離婚、監護權又沒有共識，去年10月竟趁丈夫在家中睡午覺，當場潑灑汽油點火，還波及到未滿週歲的兒子。台北地檢署今偵結，認為丈夫全身40%燒燙傷，醫院一度發出病危通知，遂依家暴殺人未遂、公共危險罪起訴林女，至於燒到兒子的部分則獲不起訴。

檢警調查，這對林姓夫妻年約30多歲，前年結婚後育有未滿週歲的男嬰，看似美滿的婚姻，卻因為林女自認遭到家暴，多次要求離婚未果，雙方經常為此爭執，警方也有多次夫妻倆互控家暴的報案紀錄。

去年10月19日，兩人為了孩子的監護權吵架，林女氣得持寶特瓶到加油站買汽油，回到家後發現丈夫正躺在床上睡午覺，當場就把汽油灑了下去，並拿起打火機點火，再跑出門到附近的文具店求救大喊：「發生火災啦！有一個小嬰兒在裡面！」

警消獲報趕往滅火，並將一家人倆送醫急救，丈夫頭、頸、胸及四肢多處2、3度燒燙傷，總面積達40%，林女則是手臂1度燒燙傷，男嬰也有擦傷，經急救後均無生命危險；林女不僅涉嫌殺人未遂、縱火，丈夫也認為火災濃煙恐嗆死兒子，再加告對兒子殺人未遂。

林女向檢警表示後悔，辯稱沒想要殺死丈夫，但因丈夫在急救時，醫院一度發出病危通知，丈夫出院後生活也無法自理，認定她殺人未遂，今將她起訴。

至於對兒子部分，因兒子只有手臂1x1公分的小傷口，血液中一氧化碳濃度也正常，且林女縱火後直到丈夫抱兒子逃生，都沒有碰觸到兒子，無法確認傷勢是林女造成，遂處分不起訴。

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