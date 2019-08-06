向死神搶人！男子突昏倒 義消、消防、醫護4波天使團救命

2019-08-06 10:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名男子途經捷運新埔商圈，倒在一處攤商前，恰巧對面就是莒光義消分隊義消林翰霆的店面，他立即對失去呼吸心跳的倒地者施以CPR急救，現場除義消還有1名護理師，消防員趕到接手電擊2次，當第2台救護車趕抵時，2名醫師也加入救援，由外科醫師給予CPR、麻醉醫師給予靜脈注射，天使團接力救人，在9分鐘內讓現場患者恢復呼吸心跳，緊急到院診斷為心肌梗塞，由醫院持救治，成功向死神搶人。

新北市消防局4日下午獲報，捷運新埔站1號出口的新埔市場內有人倒地，失去意識，疑似OHCA，派遣莒光分隊91、92救護人車趕抵。

第1車消防員下午2時57分到場，現場已有40歲義消林翰霆，與1名自稱護理師的女路人輪流幫患者做CPR，經報案攤商說，已施救CPR超過3分鐘，救護員吳昆霖、陳淑玲觀察後，發現患者出現瀕死呼吸，立即給予AED，發現Vf（心室纖維顫動）電擊，給予CPR，再度評估心律依然Vf（心室纖維顫動），所以現場電擊2次並持續CPR，並給予靜脈注射。

5分鐘後第2批救護人員趕到，患者仍為OHCA，現場2名自稱是醫師的民眾來幫忙，1名麻醉科醫師給予靜脈注射，另名外科醫師幫忙給氧，莒光分隊消防員重新評估患者，發現恢復心跳，給予復甦後照護送醫

消防員現場處置11分鐘，將患者送上車，發現血壓144/125mmHg 脈搏129次/分，持續正壓給氧，維持患者血氧99%，這時候患者呼吸型態加劇，大口吸氣；趕抵醫院後，院方發現疑似AMI（心肌梗塞），送心導管室通血管，目前由指揮中心護理師追蹤後續

專業醫師透露，對於目擊倒地者，由非消防、救護員的旁觀者立即給予高氧值CPR，給予心肺復甦術的旁觀者的「旁觀者CPR」，在醫學上被證實，可大幅提升存活率2到3倍，呼籲普及CPR的重要性。

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