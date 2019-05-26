大哥撐著！男子漁港訪友意外墜海 海巡弟兄接力CPR救回一命

2019-05-26 18:08

〔記者李容萍／桃園報導〕海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所安檢人員，昨深夜在新屋區永安漁港港區左側碼頭實施小區域巡邏時，發現有一名住漁港附近22歲鍾姓男子意外落海，海巡人員聽到求救聲音，立即通報小隊長、請求港區作業漁船協助，依應變編組率同仁趕往救援，順利將落海的鍾男救上岸，並接力實施CPR急救，成功救回鍾男寶貴生命。

第八岸巡隊今日受訪指出，落海竹鍾男當時距離岸邊有段距離，海巡人員立即請求附近的漁船協助，合力將落海鍾姓男子救上船後，當時鍾男已無呼吸心跳及意識，海巡弟兄立即接力實施心肺復甦術CPR，持續按了5分多鐘直至恢復呼吸心跳，肺原本寂靜的岸邊也響出「大哥撐著！」的加油聲。

接著，永安消防分隊人員到場搶救後，落水的鍾男恢復呼吸心跳，但仍意識不清楚，隨即由救護人員送衛福部桃園醫院新屋分院救治，成功挽回男子寶貴性命；鍾男今日心有餘悸表示，深夜獨自住漁港附近，欲到漁港訪友，因一時恍神及夜間視線不清，才意外落海，很感謝海巡弟兄及時發現救了他一命。

第八岸巡隊呼籲民眾若於港區或岸際發生危安情事，可撥打「118海巡服務專線」，海巡署將立即派員前往處理。

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