北市千人急救訓練 柯P：CPR是向上帝爭取時間

2019-07-29 19:39

〔記者蔡思培／台北報導〕CPR在必要時可以救人一命，北市衛生局為推廣市民急救技能訓練，今日在和平籃球館舉辦「『急』刻救援、從『心』開始」的千人CPR+AED訓練課程，現場有1000人完成簡版CPR+AED訓練。

台北市長柯文哲表示，心臟病在美國是死亡人數的第一位，也在台灣十大死因裡面，他直言CPR的概念就是向上帝爭取時間，如果完全不急救就可能腦袋缺氧、呈現腦死。他也指出，目前北市從接到急救電話至救護車抵達，僅需要約5分鐘，如果全民能學習CPR，就可以爭取到更多時間，將很多機會救回。目前北市除了有1900多台自動電擊器，而且還有1200個場所能進行CPR（代表單位內有70%人員受過CPR、電擊訓練）。

雙和醫院急診重症醫學部醫師馬漢平表示，心臟停止會導致腦部缺氧，一般來說，腦部會在第5至6分鐘開始發生細胞壞死，若時間超過10分鐘就會產生腦部永久性的損害，救回也會變成植物人。若能在心臟停止的第一時間立即進行心肺復甦術（CPR），存活率可提升一倍。

馬漢平也指出，民眾較常見的錯誤是把心肺停止跟休克、昏厥的病人畫成等號。實行CPR前要確認對方沒有呼吸再急救，而非沒有呼吸就急救。他提醒民眾，救人時除了要進行CPR，也要記得叫AED、後援。

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