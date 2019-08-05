8/5 威力彩連45摃！下期頭獎上看18億 今彩539開出2注

2019-08-05 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃45期！今（5）日晚間開獎的威力彩108000062期頭獎依然沒有人中獎。預估下一期威力彩頭獎將上看18億；第108000186期今彩539開出2注，由南投縣草屯鎮和平里太平路二段295號的惠得億投注站，與高雄市鳳山區中山西路346號1樓的金樂透彩券行開出；第108000186期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000062期威力彩中獎號碼為「01、07、14、16、20、30，第2區：04」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得1195萬943元；參獎共40注中獎，每注可得15萬元；肆獎共258注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1459注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬1060注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬127注中獎，每注可得400元；捌獎共11萬1628注中獎，每注可得200元；玖獎共14萬9927注中獎，每注可得100元；普獎共25萬2518注中獎，每注可得100元。

第108000062期38樂合彩中獎號碼為「01、07、14、16、20、30」，五合摃龜；四合1注中獎，可得6萬7500元；三合共166注中獎，每注可得5750元；二合共2069注中獎，每注可得750元。

第108000186期雙贏彩中獎號碼為「02、05、07、09、11、12、13、19、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共222注中獎，每注可得500元；肆獎共2716注中獎，每注可得100元。

第108000186期今彩539中獎號碼為「01、05、11、16、22」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共7561注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8048注中獎，每注可得50元。

第108000186期39樂合彩中獎號碼為「01、05、11、16、22」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共192注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7829注中獎，每注可得1125元。

第108000186期3星彩中獎號碼為「481」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000186期4星彩中獎號碼為「4155」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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