8/3 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-08-03 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月3日）開獎的第108000185期雙贏彩、第108000185期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000185期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、10、11、14、16、17、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共303注中獎，每注可得500元；肆獎共2836注中獎，每注可得100元。

第108000185期今彩539中獎號碼為「19、21、23、34、36」，頭獎摃龜；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共5000注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7647注中獎，每注可得50元。

第108000185期39樂合彩中獎號碼為「19、21、23、34、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共96注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5195注中獎，每注可得1125元。

第108000185期3星彩中獎號碼為「348」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000185期4星彩中獎號碼為「0041」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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