熟女拜狐仙天天要「炒飯」 實習醫生不堪嚇到分手

2019-08-04 08:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕被高醫退學阿欽（化名）與女網友（小玉）首次見面即上床，更發現她索求無度，每天都要到戶解決性需求，終因不堪負荷分手，卻被求償50萬元，橋頭地院認為尚未達侵權行為，判決阿欽勝訴，但可上訴。

自認事業有成、身價不斐熟女小玉指出，2017年12月間，與某中醫師分手後，網路認識被告阿欽及另位台北榮總醫師，但阿欽謊稱是高雄醫學大學外科系七年級生，目前是實習醫生，表現得很有誠意，並以結婚為前提，騙取和她交往。

她為此在隔年1月去拜會泰國國師，豈知神棍功力不足，竟說阿欽是真命天子，會對她很好且事業有成，並願意花錢寵愛她，因而放棄與另位北榮醫師交往的機會。

小玉說，自泰國回台當天晚上，即在住處遭阿欽強迫發生性行為，後因顧及他是高醫實習生，所以未提告訴，但事後才知對方不但有前科，而且還劈腿。

交往一個月後，她發現阿欽連給的地址是廢墟，並被高醫退學，她想要分手，卻遭辱罵：「你常帶一堆男人回去睡覺」、「你髒不髒阿」等語，還不斷傳訊息要約她發生性關係，導致其名譽權及尊嚴遭受嚴重被踐踏，請求精神撫慰金50萬元。

阿欽則稱，小玉約他至住處首次見面，就藉口洗澡後身上僅披掛浴袍，而未穿其他衣服，當天即發生性關係，交往期間她每日瘋狂傳Line訊息，表達性需要極為強烈，要求他每天都必須到她家解性需求。

他實在不堪其擾，無法滿足對方索求無度的性慾，就以工作為由拒絕性邀約，未料幾天未去即遭恐嚇稱若要分手，就以匿名方式散佈訊息讓他名譽掃地，並威脅他無法完成學業。

又說，小玉家中髒亂不堪，非一般人所能忍受，又供奉泰國狐仙、邪神，並以此作為職業，以宗教之名義高價販售相關結緣品欺騙無辜信仰群眾，又以網路交友方式，稱以感情為目的，騙取對方信任，交往後任其發洩性慾，並要求對方高單價方式供養食宿，否認侵害其人格權。

承辦法官調查，據兩造提出兩造Line對話紀錄，交往期間曾感情融洽、言詞濃情蜜意，分手後則有言語上嚴重齟齬，用語均十分犀利，如「禽獸不如，果然跟戰爭片的雜碎軍人一樣」、「去你的王八蛋」、「人渣、敗類」、「因為你從頭到尾就是寄生蟲死肥豬」、「120 公斤啊、三層下巴、五層肉 …」等文字，尚難認定構成侵權行為，保住被告荷包。

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