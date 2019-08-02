討不到手尾錢 妻舅懷恨10年砍妹婿

2019-08-02 19:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕陳男與巫男為妻舅妹婿關係，10多年前陳父過世，留下30萬元遺產，巫男與其他妻舅們認為，應該做為年邁岳母的照顧費，不必分產，結果引起陳男不滿，多年來多次找妹婿挑釁，去年還持刀嗆聲「我殺給你看」，造成巫男受傷無法工作，巫男憤而提告傷害與請求精神賠償100萬元等。法院審理，判處陳男3月徒刑，並應賠償26萬330元。

判決書指出，陳男（69歲）因拿不到遺產與巫男發生爭吵，要求巫男出示照顧陳母的明細，陳男以隱私權為由拒絕，陳男因此懷恨在心，自此不斷恐嚇、騷擾巫男，去年6月，陳男將1瓶汽油留置巫男貨車，並留字條「送一桶汽油，敢作敢當，隱私權先生」恐嚇，去年9月20日中午12點多，陳男前往巫男住處嗆聲「我殺給你看」，便持刀揮砍，造成巫男左側後背部開放性傷口、雙臂擦挫傷等，巫男不再隱忍，憤而提告。

巫男庭證時指出，岳母臥病在床10多年，陳男一聲「媽」都不叫，連探望都不想，照顧費都是由他與陳男弟弟支應，陳男從未支付，就連岳父火化撿骨的費用也未負擔，日前岳母過世，陳男不守靈，還在靈堂前吵著要岳母的農保喪葬補助費15萬3000元，甚至在公祭時跟眾人大打出手等。

巫男指控，陳男曾在庭上向法官表示，若巫男沒有拿出錢來解決，就要糾纏他到死，令他心生畏懼，這次傷害造成他左側後背部開放性傷口、雙臂擦挫傷等，無法工作30日，因此要求賠償工作損失6萬元、醫療費330元與精神賠償100萬元。

陳男提出書狀答辯，他罹患泛焦慮症、重鬱症，加上有耳疾，未能清楚表達自身意思，在喪母後，巫男等人私下多次以言語侮辱、霸凌，造成壓力產生爭執，也辯稱受有「頭部及雙上肢受傷合併頭暈嘔吐及短暫記憶喪失」等傷害。

法官審理，陳男恐嚇巫男「我殺給你看」並揮刀致原告受傷，依傷害罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金；民事部分，醫療、工作損失要求合理，應予准許，審酌兩造財產與傷害情節，被告應賠償精神撫慰金20萬元，共26萬330元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法