併購東京著衣爆內線交易 前久大董座300萬元交保

2019-08-02 09:29

〔記者黃捷／台北報導〕新零售（3085）前身、台灣第一家上櫃的網路公司「久大資訊」，2016年10月宣布併購知名電商女裝品牌「東京著衣」，前董座鄭博文、前總經理徐金龍、李大彰等人卻趁消息曝光前大舉做多，股票大漲後再出脫套利，大賺總共數千萬元。台北地檢署漏夜複訊後，諭令鄭、徐、李3人分別以300萬、200萬、100萬元交保。

檢調獲報，鄭博文等人涉嫌在併購案重大訊息發布前，以人頭帳戶作掩護做多久大股票，重訊公開後股價一路飆漲，鄭、徐等人再伺機出脫套利；久大股價從10月3日宣布併購案前的12元，一路漲到隔年7月最高37.7元，漲幅高達200%。

台北地檢署昨指揮台北市調查處，兵分12路搜索涉案人住所，並約談鄭博文、徐金龍、李大彰等被告加證人共14人，檢察官複訊後諭令鄭、徐、李3人分別以300萬元、200萬元、100萬元交保，另有一名詹姓被告以20萬元交保，其餘人等均請回，全案將朝違反證券交易法內線交易罪方向偵辦。

久大資訊1995年成立，2004年掛牌上櫃，是台灣第一家上櫃的網路類股，久大2016年10月3日宣布併購東京著衣，是久大轉型的第一炮，由於當時久大營運狀況並不出色，而東京著衣每年營收多達8、9億，「小吃大」的併購案被外界認為是「借殼上市」的一次操作。

久大後來又陸續併購「101原創T恤」及「拍手童裝」等業務，從原來的網路廣告行銷公司逐漸轉型，並於2017年3月改名為「新零售」，希望成為「大聯大」類型的電子商務公司。

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