警署第4波肅槍緝獲78黑槍 鐵工廠小開改造「山豬殺手」賺暴利

2019-07-31 16:46

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今年發動第4波肅槍專案，掃蕩5處槍械場所，當中28歲江姓鐵工廠小開，專以改造空氣槍牟利被逮，下月才要入監服刑，卻持續販賣非法空氣槍，且為了讓買家了解所改造空氣槍性能不錯，還自拍影片，告知只要裝設硬性的彈簧「長槍連山豬皮都可貫穿」，今被刑事局偵一大隊第一隊查獲。

警方調查，江男家中開設刀具模組鐵工廠，從小就對金屬加工有興趣，隨後嗜好改造強化空氣槍，短槍每把2、3000元，改造後賣出5萬元，長槍每把1、2萬元，改造後可賣出20萬元，牟取暴利。

3、4年前，江男因此被逮送辦，遭法院判刑5年，但卻持續以改造空氣槍販賣為業，為了讓買家對其改造後的性能有信心，還自拍影片，告知改造的空氣槍，以硬性彈簧會超出規定，長槍連山豬皮都貫穿，會被警方查緝，如果軟性彈簧就不會超標準等等。

警方破獲發現，江嫌進口有「山豬殺手」之稱的PCP高壓空氣槍，遂行改造，該槍在國外擁有300焦耳動能，專用於打獵，而國內大都是進口收藏，且會調低動能，已符合規定，且江男目前正研究改造電動槍中。

此外，偵一大隊第三隊也分別破獲2件非法持有改造槍械案，查扣仿制式及改造槍枝各1枝，以及班傑明中折空氣槍1枝、改造高壓氣體空氣長槍2枝、短槍14枝及改造工具一批等贓證物。

警政署是本月24日至30日止，執行今年第4波全國同步肅槍專案行動，共查獲涉嫌違反槍砲條例58件66人，共計掃蕩改造槍械場所5處，緝獲非法槍枝78枝，其中制式槍枝8枝、改（土）造槍枝49枝、空氣槍21枝。

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