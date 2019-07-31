台南仁德逆倫命案 狠弟弒兄被收押

2019-07-31 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市仁德區同住一個屋簷下的翁姓兄弟，29日晚間疑似口角，58歲的弟弟涉嫌持鈍器在屋內敲死66歲的哥哥，翁家大姊30日前往該處才驚見這件逆倫命案，警方逮獲坦承行兇的弟弟，偵訊後，依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

昨晚，台南地檢署檢察官對翁嫌複訊後認為翁涉殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大、有串證、滅證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑10年以上的重罪，向法院聲請羈押禁見。今天上午，台南地院法官開聲押庭、裁定收押不禁見。

據了解，遇害的哥哥，原在藥廠上班，後來離職，之前因跌倒骨折，行動不便，就睡在1樓房間，兄弟倆現階段都沒有固定工作，弟弟比較愛喝酒。鄰居表示，兄弟倆平時就不和睦，常爆發爭執，甚至還曾因打架由救護車載送就醫，29日晚間又聽到吵鬧聲。

命案發生後，街坊鄰居議論，傳出兄弟倆29日晚間因為便當的瑣事，起了爭執，弟弟一怒之下持物品敲擊哥哥頭部，行兇後，就到2樓喝酒。

每週定期到該住處幫忙打掃的大姊，30日早上前往時，看到在房裡的哥哥，頭部有外傷，滿床鮮血，叫都叫不醒，趕緊報案；涉嫌行兇的弟弟，也在屋內徘徊、並未離去，警方直接抓人。弟弟坦承有對哥哥動手，但不曉得胞兄已傷重身亡，直到警方上門，才知道釀出人命。

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