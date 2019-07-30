台南逆倫命案導火線疑便當 弟坦承有對兄動手殺人罪送辦

2019-07-30 18:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區同住一屋簷下的翁姓兄弟，昨晚疑似口角，58歲的弟弟涉嫌持鈍器在屋內敲死66歲的哥哥，大姊今天前往該處才驚見這起逆倫命案，警方逮獲坦承行兇的弟弟，偵訊後，依殺人罪嫌移送。

附近住戶指稱，翁家兄弟姊妹有6人，5男1女，涉嫌行兇的是五弟，親手殺害二哥，命案現場屬於2樓加蓋的透天厝，為長輩留下來的祖產，兄弟倆都未結婚，目前同住。

據了解，遇害的哥哥，原在藥廠上班，後來離職，之前因跌倒骨折，行動不便，就睡1樓房間，兄弟倆現階段都沒有固定工作，弟弟比較愛喝酒。

鄰居表示，兄弟倆平時就不睦，常爆發爭執，甚至還曾因打架，由救護車載送就醫，昨晚又有聽到吵鬧聲。

命案發生後，街坊鄰居議論，傳出兄弟倆昨晚因為便當的瑣事，起了爭吵，弟弟一怒之下，持物品敲擊哥哥的頭部，行兇後，就到2樓喝酒。

每週定期去該住處幫忙打掃的大姊，今天早上前往時，看到在房裡的哥哥，頭部有外傷，滿床鮮血，都叫不醒，趕緊報案；涉嫌行兇的弟弟，也都在屋內徘徊，並未離去，警方直接逮人。

警方抵達時，哥哥已明顯死亡，頭部外傷，疑似鈍器所敲擊，立刻封鎖現場採證，並詢問弟弟，釐清案情，只是嫌犯滿身酒味，說詞顛三倒四。

弟弟坦承有對哥哥動手，但不曉得胞兄已傷重身亡，直到警方上門，才知道釀出人命；至於以何種頓器行兇，警方已完成採證，調查、比對中。

對於相關案情，警方基於偵查不公開，沒有多做透露，但已報請檢察官相驗，偵訊後也依殺人罪將嫌犯移送。

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