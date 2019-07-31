凶器不只1種？仁德弟殺兄命案 查扣屋內刀具釐清

2019-07-31 09:19

〔記者吳俊鋒、王俊忠／台南報導〕台南仁德區昨天發生人倫悲劇，弟弟在家持榔頭敲死哥哥，歸仁警分局迅速逮人，偵訊後移送，晚間聲請羈押；由於法醫發現死者臉部也有利刃造成的傷勢，凶器可能不只1種，檢方要求連夜重返現場，查扣所有刀具。

檢警研判哥哥前晚可能已遭殺害，但鄰居卻目擊，昨天上午，命案還沒被發現時，嫌犯竟還一如往常出門到附近超商買酒，行兇後態度之鎮定，令人訝異。

命案現場為2樓加蓋的透天厝，目前僅由翁姓兄弟同住，他們有5位兄弟，66歲的死者排行老二，58歲的嫌犯則是老么，兩人都未結婚。

鄰居指稱，平時兄弟倆就喜歡喝酒，但感情不睦，常爆發爭執，甚至還曾因打架，由救護車載送就醫，前晚又有聽到吵鬧聲。

據了解，遇害的哥哥，原在藥廠上班，後來離職，之前因跌倒骨折，行動不便，就住1樓房間，弟弟則睡2樓，兄弟倆現階段都沒有固定工作。

弟弟前晚酒後，疑因便當有沒有吃完的瑣事，與哥哥爭執，吵得不可開交，一怒之下，憤而行兇，每週定期去該住處幫忙打掃的大姊，昨天早上前往時，才驚見這起命案，趕緊報案。

涉嫌行兇的弟弟，當時在屋內徘徊，並未離去，他坦承有動手，警方直接逮捕，偵訊後依殺人罪移送地檢署。

兄弟爭吵當時，弟弟一怒之下，持榔頭敲擊哥哥的腦袋，行兇後還清洗凶器，並到2樓喝酒，檢方根據嫌犯供詞，確實在水槽採集到血跡。

後來法醫發現，死者臉部還有利刃造成的傷口，應該榔頭所為，懷疑凶器不只1種，街坊鄰居看見，檢警漏夜重返現場，查扣屋內所有刀具，釐清案情。

附近住戶看到檢警重返現場，以及目擊者指稱嫌犯行兇後還去買酒等相關說詞，警方基於偵查不公開，沒有多做透露，但強調會深入查辦，儘速釐清案情。

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