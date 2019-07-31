校園抽菸被「蒐證」 父當女兒面與替代役男「拚輸贏」

2019-07-31 10:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣42歲鍾姓男子，帶女兒到獅潭國小活動，卻在公告禁菸的校園內抽菸，經學校替代役男制止不聽，反對持手機蒐證的替代役男爆粗口辱罵，並用肩膀頂撞及作勢揮拳追打，讓替代役男心生畏懼、寢食難安。苗栗地檢署依公然侮辱及恐嚇危害安全等罪嫌，將鍾男起訴。

檢警調查，鍾男於2018年8月6日傍晚，帶女兒到獅潭國小活動。鍾男在校園禁菸區抽菸，被替代役男看見、上前制止；但鍾男依然故我，繼續吞雲吐霧，不理會替代役男的勸阻。

替代役男見規勸不成，拿起手機拍攝蒐證，鍾男見狀立刻暴走，還當場以台、客語、國語交互夾雜，罵「三小垃圾替代役」、「X你娘，白目替代役、垃圾」、「你是在看三小，現在你是在看三小」、「拍什麼洨，現在是准你拍我嗎？」

鍾男除口出惡言，同時也用右肩頂撞，且作勢揮拳追打替代役男，讓替代役男險些站立不穩跌落花叢。即便替代役男報警，警方到場，鍾男仍持續嗆替代役男「你給我過來！」、「叫三小啦！」、「X！吃飽太閒啦！知某，咁聽無？」

替代役男遭受鍾男粗暴行為對待，心生畏懼，寢食難安，對鍾男提告。鍾男辯稱，當時是暑假傍晚時間，現場並沒有其他人，而替代役男突然走過來，以命令的語氣要求他不能抽菸，後來對方拿手機對他拍照錄影，他認為替代役男對他挑釁，所以口出言語並做了一些肢體動作，目的是要與對方拚輸贏，但絕無恐嚇對方之意。

但檢方認為，鍾男僅因不滿替代役男出面制止其吸菸行為，就用讓人感受難堪與屈辱的言詞以對，實已貶損替代役男尊嚴。另，鍾男對替代役男近身接觸及作勢揮拳等動作，依一般社會通念，已足使人心生畏懼，也構成恐嚇危害罪嫌。

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