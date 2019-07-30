不滿同事宿舍種菜法官判決書「置入」私怨 法評會建請免職

2019-07-30 15:22

〔記者吳政峰／台北報導〕台東地院法官郭玉林看不慣同事吳俐臻的父親在宿舍旁種菜，竟在判決書中「置入性行銷」批評吳俐臻與吳父，形同把判決書當成臉書抒發情緒，讓收到判決書的當事人一頭霧水，台東地院認為此舉非同小可，日前送法官評鑑委員會評鑑，法評會30日決議將他移送監察院審查，並建請免除法官職務。

法評會指出，郭玉林將個人職務宿舍爭議問題、主觀評論同院刑庭法官吳俐臻於他案採用證據不當、違法羈押及引用外國證據法作為被告不利證據、對於法院事務分配之不滿等，與案件事證毫無關聯等內容置入判決書中，令人產生法院判決「公器私用」的錯誤印象，且此等內容與個案事實間有無關聯、是否屬於法律見解、能否上訴等，均足使當事人產生混淆，造成人民對於法院欠缺中立性與判決正確性的誤解，嚴重損害司法形象與人民對於司法信賴，違反法官倫理規範第3條及第5條規定，情節重大。

法評會認為，郭玉林在判決書中置入與個案事證毫無關聯之內容，利用判決書作為一己攻擊與評論工具，形式上存有重大違誤，損及當事人對於判決形式上正確性與中立性之最基本信賴，嚴重侵害人民權益，行為違反「法官法」第30條第2項第1款規定，審判案件有明顯重大違誤，嚴重侵害人民權益。

法評會強調，聽審請求權是憲法保障人民訴訟權之一環，包括當事人知悉權、陳述權及法院認事及審酌義務，此不僅為憲法基本權，亦是民事訴訟法的基本原則，民事訴訟法第222條第4項即規定「得心證之理由，應記明於判決。」同法第226條第3項規定：「理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見。」由此可知，判決應以攻防相關之事項為基礎，不相關連事項則不應無端置入判決書中，以保持判決做為公文書之實事求是及廉正性，並實現聽審權之要求。郭玉林於判決書記載與攻防完全無關事項，判決作成行為已嚴重違反辦案程序規定，情節重大。

綜上，法評會認定，郭玉林構成「法官法」第30條第2項第1款「有事實足認因故意或重大過失，致審判案件有明顯重大違誤，嚴重侵害人民權益」、第5款「嚴重違反辦案程序規定或職務規定，情節重大」及第7款「違反法官倫理規範，情節重大」之應付個案評鑑事由，請求成立。

法評會審酌郭玉林無端前後反覆6次故意於判決書中置入與本案無關事項，以判決書公器作為個人抒發與本案不相關意念的工具，忽略人民有要求國家司法廉正中立的基本權利，其行為已形成行為慣性，事後猶辯稱為法律見解，毫不知錯誤與悔改，有懲戒必要，依「法官法」第39條第1項第1款報由司法院移送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，或其他較重之處分，以資警惕。

本案源於郭玉林不滿吳父把宿舍旁的庭園當菜園用，還用公家自來水澆花種菜，因而和吳俐臻產生嫌隙，甚至氣到報警抓吳父，而後還把事情寫入判決書中，砲轟吳俐臻與吳父的行為，並指吳父拿鋤頭、鐮刀、偷拍，恐危及法官安全，前後高達6次，屢屢讓收到判決書的當事人感到莫名其妙，東院因而決議把他移送法評會評鑑。

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