挪用金鼎證券2.5億元 張平沼無罪改判有罪

2019-07-30 13:05

〔記者楊國文／台北報導〕台灣商業聯合總會名譽理事長、金鼎證券創辦人及金鼎投信負責人張平沼，被控透過家族成員成立並控制的無資力公司競遠、匯普，利用增加結構債RS（債券附買回）交易金額名義，挪用金鼎證券2.5億元，台北地院審理後認定張罪證不足，判張平、外甥女林瑞足、甥子張國安均無罪，高等法院今依背信未遂罪，判張等3人各6月徒刑，均分別可易科罰金16萬2000元；可上訴。

起訴指出，張94年間為求反制開發金控企圖併購金鼎證券，親自主導金鼎證券董事會通過與環華、第一、遠東間合併案；但開發金控得知後，加碼購進環華等公司股票反制，金鼎最後與第一完成合併。

張平沼為鞏固金鼎證經營權，除親自與開發金周旋，也指揮員工透過廣告、電話詢問等方式以每股13.9元價格向第一證股東洽購，並由姪子張國安掛名、外甥女林瑞足實際負責業務的聯昇投資出馬，實際購買第一證券股票。

起訴書提到，此時的張等3人明知結構債案爆發後已嚴重虧損，卻在未告知金鼎證情況下，假借競遠、匯普增加結構債RS交易名義，挪用金鼎證2.5億購入第一證股票；台北地院審理認定被告3人無被控犯行，判決無罪。

全案上訴高等法院，張平沼等3人均否認犯罪，張平沼辯稱未參與、不知情，林瑞足、張國安均辯稱是應張國安請託調借資金，購買股票賺價差及協助張平沼鞏固金鼎證券公司經營權，張平沼、張妻陳淑珠均不知情，張國安並主張不知林瑞足調得資金來源。

不過，高等法院依卷內證據，認為本件RS交易增加融資款所存入、轉帳之款項及帳戶，均是由陳淑珠指示林瑞足管領使用，所購買之股票是登記在張平沼、陳淑珠可控制持股比率高達89.9%的聯昇公司名下，前開股票藉公司合併轉換為金鼎證券公司股票，使得陳淑珠仍續任董事長，張平沼、陳淑珠得以持續掌控金鼎證券公司經營權，及於2010年間處分股票所得，扣除原融資款本息後，餘款是存在聯昇公司帳戶，與張國安歷次所稱欲賺取價差獲利的目的不同，可知本件交易最大受益者是張平沼、陳淑珠。

此外，依還款來源證據資料顯示2.5億元融資本息，均是由陳淑珠、張平沼負責償還，張國安未支付分文；張國安偵訊時也表示林瑞足有告知融資款是透過RS交易貸得，足以證明張國安知情並參與其中，因此認定張平沼等3名被告辯詞不可採信，今改判張3人均6月徒刑。

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