詹江村轟警察成圍事 遭新北地檢署打臉

2019-07-29 19:21

〔記者王宣晴／新北報導〕「館長」陳之漢前日接受「吃屎哥」游兆霖提出的MMA（綜合格鬥）挑戰，雙方也簽下免責聲明書，新北市林口警分局為避免有心人士藉機滋事，當晚也派員加強戒備，不料，桃園市議員詹江村卻在臉書痛批警方，非但不阻止，反而當起「圍事」，對此，林口警方回應，經請示新北地檢署檢察官後，確認該項賽事尚無違法之虞，警方到場也是為了保護雙方安全，確認是比賽競技後就離開。

桃園市議員詹江村在臉書上發文表示：「健身房發生互邀簽生死狀格鬥案件，林口分局受案後，偵查隊抵達現場，不但沒有制止，還現場擔任起圍事。」更點名新北市長侯友宜：「你的林口偵查隊長認知的法律素養，跟我在警備學校（隸屬警備總部，後備動員管理學校前身）學的法學，怎么（麼）感覺差那么（麼）多？陳之漢館長，格鬥後網路公開嗆，你是他的大哥，所以我們的法律在不同的平行線上嗎？」

貼文內還表示：「偵查隊長打電話陳述，警察有看著他們簽下合意書，現場是格鬥教室，他們只是切磋，還有裁判，所以警察只是維護現場秩序，並稱健身房是領有執照，他們有帶護具，沒有彼此傷害對方的意圖。侯市長，你小弟陳之漢的健身房，申請的是競技場的執照嗎？還是健身房的執照？有裁判，有簽合意書，有帶護具，沒有彼此傷害的意圖，現場沒有醫護人員，沒有申請賽事，不是競技場，可以進行格鬥切磋嗎？警察在現場只是維護秩序，而不是禁止格鬥，這樣真的對嗎？請問侯市長要回答嗎？」

對此，新北市警局林口分局回應指出，經查證，雙方對戰的成吉思汗健身房領有經濟部及市府核發許可的「競技及休閒運動場館業」，同時警方也請示新北地檢署，確認該賽事尚無違法情事，也未有人提出告訴。

林口警方也表示，若是因為運動過程中的「固有風險」造成傷害，應認得被害人允諾，具阻卻違法事由，所以雙方行為尚無違法，且警方到場是保護雙方安全，並非保護單方，當天確認現場屬於競技比賽後，並無滋事行為後便離開。

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