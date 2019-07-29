父控購物中心保全收線劃傷童 檢認「猝不及防」不起訴

2019-07-29 17:17

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市9歲羅姓男童去年8月19日早上，與爸爸到某大型購物中心，由於還未到營業時間，保全人員要求先在管制區外等候，直到10點59分營業時間到，保全正要收起管制線，男童往前衝時不慎遭線劃傷頸部，留下長約9公分的擦傷及紅腫，羅父控告購物中心江姓經理及李姓、孫姓保全人員涉嫌業務過失傷害，桃園地檢署檢察官認為，男童未遵守規定在先，且從收線到男童衝入管制區僅短短2、3秒，保全人員根本猝不及防，難認有業務過失之嫌，偵結予以不起訴處分。

羅父指控，當天他帶著兒子到購物中心4樓兒童遊戲區門口，因營業時間還沒開始，孫姓保全要求兩人先到管制區外等候，10點59分營業時間將至，另名李姓保全開始解下管制線（俗稱紅龍線），但李男沒注意人潮行進動線，導致兒子進入管制區時，頸部遭還未收起的線劃傷頸部，他認為在場的孫姓、李姓保全都有過失，而購物中心江姓經理也未善盡員工教育訓練責任，對3人提告業務過失傷害。

孫姓、李姓保全否認有過失，孫男表示，案發時他已不在現場；李男則說，在解下管制線時曾看到男童在玩線，當下有特別提醒羅父及男童，開放前5分鐘也有提醒在場民眾注意，因購物中心要求收線時線不能落地，所以他是以繞手的方式收線，才剛準備要收線，男童就衝入管制區，導致脖子被還在空中的線劃傷。

檢方認為，江姓經理與孫男就本案無因果關係，另勘驗現場監視器，認為是男童未遵守規定在先，且從收線到男童衝入管制區僅短短2、3秒，負責收線的李男根本猝不及防，難認有業務過失之嫌，偵結予以3人不起訴處分。

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