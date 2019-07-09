設計師遭控剪髮手碰胸部、下體頂臀 店內監視器還清白

2019-07-09 13:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一名30歲的女子，去年7月間到桃園區某美髮店修剪頭髮，事後卻控告30歲藍姓設計師，在剪髮過程對她性騷擾及強制猥褻，桃園地檢署檢察官認為查無實證不起訴，女子聲請再議、高檢署發回續偵，檢察官根據監視器畫面及其他在場者的證詞，認為藍男並無女子指控的行為，同樣予以不起訴。

女子指控，去年7月2日晚間6點多，她到桃園區某美髮店修剪頭髮，藍男替她剪髮時多次「刻意」對她性騷擾及強制猥褻，包括剪髮時以手碰觸她胸部、趁拿取脖子毛巾時偷瞄她背部及內衣，還趁站在後方剪髮時用下體頂她臀部；女子的鄭姓友人說，女子當天一離開美髮店，就打電話給他哭訴，不斷說「很難過、很害怕」，他遂馬上騎車到美髮店找藍男質問，另名李姓友人也接到女子的哭訴電話。

藍男則大聲喊冤：「就是一般剪髮的動作，根本沒有刻意偷看、貼近女子！」對於女子的指控感到莫名其妙。

檢方調閱店內監視器畫面，藍男替女子剪髮的過程，動作與一般剪髮流程無異，並未發現有女子指控的行為，也沒有發現他有刻意用下體貼近女子，而其他在場者也證稱，藍男替女子剪髮的時候，動作與一般剪髮一樣，並沒有什麼異常的狀況，檢方指出，難以單憑女子的指控，就認定藍男有這些行為，偵結予以不起訴。

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