前里長與夫婿被控辦活動賄選 獲不起訴

2019-07-10 09:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區永康里前余姓女里長，與陳姓夫婿遭檢舉藉舉辦半日遊活動賄選。基隆地檢署調查，該活動已辦了多年，參加民眾也只有7人是具有投票權的里民，認定未違反選罷法，處分2人不起訴。

基隆市安樂區永康里余姓前女里長擔任雞籠文史協進會理事長時，向教育部青年發展署申辦在地文化「與神鬼有約，認識基隆」半日遊活動。

余被控未上網公布此項活動訊息，只招待里內里民與親友共24人參加，中午還到餐廳免費吃到飽；席間發言尋求支持連任里長，因而遭檢舉。

選舉期間，檢方認定，余與陳姓丈夫違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人行求不正利益罪，諭知余10萬元交保；余的陳姓丈夫5萬元交保。

余喊冤指出，這是活動是雞籠文史協進會向教育部申請的經費，每年都邀請全國15歲到30歲的民眾在基隆旅遊，已經辦了10多年。

余指出，此次參加的只有7名是里內的里民，其中有多人未成年，其餘17名大多來自台北、高雄等外縣市民眾，她真要賄選不會只賄選這7名里民。

案經檢察官調查，參與的蘇姓里民證稱，余在活動中有發問卷，詢問對於此次活動是否滿意，若滿意此次選舉支持一下，但余與陳均否認有此事。

其餘參與的多數民眾也證稱，沒印象有此事，甚至對於余在活動中是否有發言尋求連任，也沒有印象。

檢方調查，余是雞籠文史協進會理事長，確實每年8月都會舉辦活動「與神鬼有約，認識基隆」，是雞籠文史協進會例行性活動，且參加活動的民眾僅有7名是當地里民，若真要行賄里民，大可邀請有投票權的永康里民參加即可。

檢方因此，認定余循往例舉辦「與神鬼有約，認識基隆」，雖偶有尋求支持的言詞，很難認定與先生觸犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人刑求不正利益罪，因此處分2人不起訴；案經檢方依職權再議，也遭高檢署駁回。

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