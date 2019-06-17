女誇他：「大GG」 夫發現鹹濕對話告不成

2019-06-17 19:13

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓男子發現妻子與許姓男子疑似偷情，氣憤對許男提出妨害家庭刑事告訴，並提出「你是大GG」、「那就是高潮嗎？」等鹹濕對話等為證；許男、黃妻均否認，新北地檢署調查後也以缺乏積極證據，對許男處分不起訴。

黃男提告指稱，許男與妻子從去年5月開始，在台北許多汽車旅館及許男住處、日本及香港飯店內，多次發生性行為，他並提出2人鹹濕對話記錄及出遊合照為證。

對話記錄中，黃妻稱讚許男：「你的是大GG」、「發抖了」，許男則回說：「那就是高潮嗎？」、「這禮拜我們是不是做的很頻繁」等語。

許男辯稱與黃妻只是好朋友，因為合作網購生意，常到香港或日本採購，可能是黃男有所誤會；黃妻也以證人身分說，2人常一起出國，但沒有發生過性行為。

檢方認為，對話記錄僅能證明2人互動密切且關係曖昧，但未見2人敘及具體時、地性器接合過程或感受，亦未能具體認定2人何時、何地有發生性行為，至於合照，2人上下半身都有穿著衣物，並未有衣衫不整、赤身裸體情形，本案又無保險套、生理微物跡證、性器官接合畫面等直接證據。

檢方認為，縱雙方行止在道德上可予非議，或可能甚及侵害配偶權而衍生民事侵權行為損害賠償責任，仍無從遽認許男涉嫌相姦罪嫌，處分不起訴。

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