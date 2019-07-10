男童念不好注音 老師拍背挨告獲不起訴

2019-07-10 11:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年7月16日，桃園市5歲董姓男童在幼兒園上課學注音，因始終念不好，被莊姓老師拍打背部，男童母親指控老師涉嫌傷害，致男童背傷、血尿，檢方說，男童背部傷勢與刮痧反應相似，無法認定是老師拍打背部所致，已予老師不起訴處分。

董姓男童當天在幼兒園上課時，總是學不好發音，讓莊姓老師失去耐性，動手拍打男童的背部，老師解釋，她憂心男童跟不上進度，才拍打男童的背部5、6下，「無意傷害男童」，而男童當下沒有喊痛、沒有哭叫，事後她幫男童冰敷時，才發現男童身上有紅疹。

董姓男童的母親指控，當天傍晚她到幼兒園接男童，莊姓老師就向她道歉，她還一頭霧水，直看到男童背上的紅腫，才知道事情嚴重，就向八德警方控告莊姓老師涉嫌傷害。

桃園地檢署調查，莊姓老師拍打董姓男童當晚，男童母親並未帶男童就醫，而是在4天後的20日才去看醫師，醫師診斷男童的發燒、嘔吐與血尿等主訴症狀，都是因為感冒所致，與背部背拍打無關。

至於董姓男童背部的瘀傷，檢方說，男童母親的職業是幫人刮痧，男童背部的瘀傷，與刮痧後常見的反應相似，且老師僅拍打背部，男童的頸部卻也有瘀傷，所以男童的背部傷勢究竟是被莊姓老師拍打所致，或有其他外力介入，已非無疑。因為沒有積極證據，難以僅憑董姓男童母親的片面指訴來認定老師違法，因老師犯罪嫌疑不足，已予她不起訴處分。

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