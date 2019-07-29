「我安份守己卻落得如此下場...」酒駕10次 怪罪老婆鬧離婚

2019-07-29 16:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣林姓男子從8年前至今年1月，共犯下酒駕公共危險罪10次，苗栗地院認為他出獄僅7個月餘，又再犯下第10件酒駕，顯示林男「對刑罰反應力顯然薄弱」，判他1年2月徒刑，林男上訴二審，辯稱自己酒駕入獄時，妻子提出離婚，他是安份守己的平民百姓，努力工作把薪水交給妻子，卻落得如此下場而借酒澆愁，他發誓不再酒駕，還嗆聲「我敢做敢當」，聲明判刑1年就好，台中高分院卻認為一審量刑妥適，駁回上訴，全案判決確定。

判決書指出，林男是專科畢業，從事工業，他於2011年第一次酒駕，法院判罰6萬元，2012年第二次酒駕判刑4月，他聲請易服勞役，卻又在2013年兩度酒駕，檢察官撤銷他第二次酒駕易服勞役，法院並對他第三、四次酒駕各判6月、7月徒刑，合併執行1年，2014年他犯下第五次酒駕，法院判刑8月，他從2014年8月入獄，因上述案件接續執行，他坐牢到2016年4月才縮短刑期出獄。

林男出獄不久，2016年再犯第六、七次酒駕，法院各判9月徒刑，合併執行1年4月，他在去年（2018年）6月20日出獄後，短短半年再犯第八、九次酒駕，法院判刑各11月與1年，合併執行1年7月，今年1月28日，亦即他出獄僅7個月又8天，再犯第十次酒後，當天深夜他酒後駕駛沒有懸掛車牌的汽車，途經於苗栗縣被員警盤查，酒測濃度0.52毫克，苗栗地院認為他是累犯，「前罪之徒刑執行並無成效，對刑罰反應力顯然薄弱」，加重其刑判處1年2月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男上訴二審，辯稱酒駕之因，是2017至2018年他酒駕服刑時，妻子提出離婚，他出獄後借酒澆愁，他平時努力工作，薪水都交給妻子，他是安份守己的平民百姓，卻落得如此結果，他感觸很深，他誓言「知錯能改，善莫大焉，喝酒不開車，開車不喝酒，永生難忘」、「我敢做敢當」，但他要求要有合理審判，判處1年就好，不過，台中高分院卻認為量刑1年2月並未過重，駁回上訴，全案確定。

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