立院三讀／酒駕累犯撞死人 可重判無期

2019-06-01

〔記者黃欣柏、廖千瑩 ／台北報導〕嚴懲酒駕累犯！立法院院會昨三讀通過「刑法第一八五條之三條文修正案」，明定曾犯酒駕、毒駕案件者，若於五年內再犯且致人於死，處無期徒刑或五年以上徒刑，若致人重傷，處三年以上、十年以下徒刑。

三讀通過的民進黨團版本，刪除酒駕致死、致重傷若是故意造成，將可比照殺人罪或傷害罪論處。民進黨團提案說明中特別解釋，如果能證明行為人有「故意」，本就可回歸「刑法」依殺人罪論處，無須再另訂條文。

據了解，刑法第一八五條之三原條文僅規定酒駕、毒駕行為處兩年以下徒刑、得併科二十萬元以下罰金，及酒駕致人於死處三年以上、十年以下徒刑，致人重傷處一年以上、七年以下徒刑，條文中對累犯者並未訂有加重處罰之規定。

法務部統計，近三年來，國內酒駕肇事被判刑確定案件數，雖呈現微幅下降趨勢，但酒駕累犯比率卻不斷上升，二○一六年時，累犯比率僅二十四．三％，到去年已成長至三十一．一％，顯示有高比率酒駕者不畏刑罰、一犯再犯，因此行政院、司法院及朝野立委分別提案修法，共計多達三十五案送交立法院審查。

其中，親民黨團版本直接明定再犯致死者可處死刑，不過昨日表決由民進黨團版本勝出。而行政院提案版本規定，酒駕致死、致重傷若是故意造成，將可比照殺人罪或傷害罪論處，三讀通過的民進黨團版本，雖是從行政院版本微調而來，卻將此規定刪除，因而遭在野黨批評是「打假球」。對於在野黨質疑刑責太輕，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米昨強調，現行條文對酒駕致死的最重處罰是十年徒刑，累犯可加重其刑至二分之一，也就是最重可判到十五年，而民進黨團直接加重至無期徒刑，已相當於殺人罪的次重刑度，這是兼顧憲法「罪刑相當」原則的立法，絕無「打假球」問題。

內政部警政署統計，二○○九年至二○一七年間，因酒後駕車所致受傷或死亡人數，平均每年高達一萬餘人，其中每年平均死亡人數約二百餘人，造成許多家庭重大傷痛。

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