警界健身狂！ 派出所員警挑戰「館長」健力三項

2019-07-29 09:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓分局楠梓派出所警員楊曜先有警界「健身狂」之稱，為強化自身最大肌力，在值勤過程中夠發揮自己的力量優勢，北上參加「館長」開辦的成吉思汗杯公開挑戰賽，拿下亮眼的成績。

楊曜先熱愛運動，現年36歲，之前曾經跑過9場全程馬拉松，也是高雄市警察局柔道隊培育選手，因熱愛訓練自己，也加入健身行列，熱衷於大重量訓練，因此成立警健力社團，希望能推廣健力3項運動。

有鑑於近日警察執勤安全議題，警員楊曜先認為透過大重量訓練，強化自身最大肌力，能在值勤過程中夠發揮自己的力量優勢。健力三項分別為握推，硬舉、蹲舉。為了挑戰自己，楊員特地北上參加成吉思汗杯公開挑戰賽，警員楊曜先三項有效成績為:握推85公斤、硬舉170公斤、蹲舉160公斤。平日自己訓練的個人最佳成績為握推97.5公斤、硬舉182.5公斤、蹲舉160公斤。

健力三項著重在主項訓練跟輔助項的搭配，一般人透過訓練皆可以舉起自身體重1.5倍重的握推、2倍重的蹲舉、2.5倍硬舉。警察因為長時間高壓的工作環境，日夜顛倒導致體能下滑。如果能加以鍛鍊。相信對於執勤安全有非常大的幫助。也因此警員楊曜先經常休假時間、勤餘時間鍛鍊自我。盼能讓自己在維護治安上更能使得上力。

楠梓分局分局長古瑞麟對此十分支持，他說，同仁因日夜輪班易導致健康狀況拉警報，十分鼓勵同仁從事各類型運動，透過運動釋放上班壓力、促進身體健康，亦可鍛鍊體魄，確保自身執勤安全。

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