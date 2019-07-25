「綠燈」右轉照樣吃紅單 警：這個路口是陷阱題

2019-07-25 20:15

〔記者王捷／台南報導〕古靈精怪路口小心！這裡的「綠燈」要是右轉照樣吃罰單。

台南火車站前的北門圓環與中山路口交叉口相當特殊，行人遇到綠燈直行，很多騎士也看到「綠燈」也右進中山路，導致騎士與行人共用斑馬線的亂象。警方說，這個路口有點陷阱，眼前的「綠燈」可要看清楚，如果出現綠色左轉箭頭，是不能右轉的，要等到右轉箭頭亮了，才可以右轉進入中山路，否則將罰600元以上、1800元以下罰鍰。

台南有許多圓環，通常圓環的號誌都有右轉的綠色箭頭，讓部分台南騎士習慣即使在圓環遇上紅燈仍會右轉，不過，北門路上的北門圓環與中山路交叉口的「綠燈」可不一定是「綠燈」，小心轉錯了就會違反道路交通管理處罰條例第48條。

警方說，北門路圓環與中山路口處，會先亮起左轉的綠燈號誌，這時在圓環等待的騎士是不能右轉的，必須先等行人通過斑馬線，右轉綠色箭頭亮起才能右轉，但可能是箭頭號誌太小，或民眾不清楚，導致機車騎士看到「綠色」號誌就往前騎或右轉進入中山路穿越斑馬線與行人碰上，造成部分行人不滿。

也有些騎士被警方攔下來時，氣憤地跟警方說，明明是「綠燈」為何不能右轉？經過警方解釋後，才默默吞下罰單。警方說，對於這個古靈精怪路口，未來會加強宣導，看有什麼方式讓交通更順暢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法