中山高民雄段連環車禍 女子拋出車外失去生命跡象

2019-07-24 21:48

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中山高速公路北上258公里處，也就是民雄交流道匝道口附近，今天晚上近9時許發生連環車禍，一名年輕女性被拋出車外，救護車據報趕抵現場，該女已經失去生命跡象，由水上消防分隊救護車送往嘉義基督教醫院急救。

嘉義縣消防局是在晚上20時59分接獲通報，指中山高嘉義縣民雄段發生重大車禍，因是北上路段，隨即通派新港與水上兩分隊救護車前往援，水上分隊救護車因距中山高水上系統交流道較近，率先抵達現場，於21時17分將失去呼吸心跳的女傷者送往嘉義基督教醫院急救。

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