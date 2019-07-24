汽機車碰撞 機車滑行50公尺瞬變火球 71歲嬤送醫不治

2019-07-24 11:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市清晨發生一起驚悚死亡車禍，一輛汽車與另輛機車行經北屯區一處路口時發生碰撞，汽車失控撞上分隔島，撞擊後騎士當場倒地重傷，機車則滑行約50公尺起火燃燒，還波及另輛停放路旁的休旅車，現場令人怵目驚心，而騎士經送醫搶救仍因傷重不治，事故原因及肇責歸屬正由警方進一步調查釐清。

這起車禍發生在今天清晨7時許，60歲陳姓男子當時駕駛自小客沿松竹路往崇德路方向行駛，71歲許姓婦人則是騎機車同向沿慢車道騎乘，雙方在經過松竹路、興安路口時，許婦突然左轉導致陳男煞車不及撞上，自小客因此失控自撞路口分隔島。

而許婦當場倒地不起，機車則是一路滑行約50公尺起火燃燒，瞬間變成一團火球，直撞到另輛停放路旁的休旅車才停住，休旅車也因此受到火勢波及，消防局獲報出動人車趕往拉起水線灌救，並緊急將受重傷昏迷的許婦送醫，但經搶救仍因傷重宣告不治。

警方同時趕抵處理，只見撞擊分隔島的自小客車頭嚴重毀損，副駕駛座擋風玻璃凹陷，引擎蓋毀損，機車更是被燒到僅剩車架，而被波及的休旅車車門也被燒黑一大片，現場汽機車零件散落一地，地上還有斑斑血跡，令人怵目驚心，至於事故發生原因及肇事責任歸屬，警方表示將進一步調閱路口監視器過濾釐清。

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