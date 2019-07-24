降低二次車禍 「八郎」拍片教學使用「平安筆」

2019-07-24 08:14

〔記者許國楨／台中報導〕民眾發生車禍事故當下常手足無措，台中市警局交通大隊為此建議車內必備「平安筆」，在無人受傷僅有車損時派上用場，將雙方車角定位，再將車輛移到安全地方等待員警到場，除減少交通阻塞，也能防止二次追撞等更嚴重後果，最近同時也找來網紅交警「八郎」拍片教學，「效」果十足。

學生考試會到文昌廟求支文昌筆，保佑考試順利，而所謂的「平安筆」就是「路面標記專用筆」，其主要功能是避免二次車禍，因為在車來車往道路上，不少駕駛會徘徊在車邊，其他行徑車輛如果沒留意，很容易造成駕駛更加嚴重的追撞車禍。

交大表示，曾有同仁在休假途中行經台灣大道遇上塞車，當下心想應該是有路況下車前往察看，果然是兩台自小客車輕微碰撞，恰巧當時車上有平安筆，在表明身分後協助兩名駕駛將兩部碰撞車子畫線定位，並進行交通疏導，讓後方堵塞車輛能盡快通車，隨後處理同事到場也順利移交相關事宜，在10分鐘後慢慢紓解塞車窘境。

大隊長林沐弘表示，通常民眾遇到交通事故會將車停在馬路上，這一停少要10分鐘以上，如果遇到上、下班尖峰時段，整條馬路除了塞、還是塞，駕駛人車上如果備有「平安筆」，在無人受傷、只有車損的情況下，就可以先行將車角定位，再移到安全地方等待員警處理。

而交大每天安排執勤同仁與警廣連線播報路況，即時提供用路人最新道路訊息，今年愚人節值勤警員蔡整宜播報完路況，覺得當天該娛樂一下大家講了一則冷笑話，沒想到效果出奇的好，網友還幫他取了一個取自該則冷笑話的藝名叫蔡八郎，意外成了駕駛人每日期待的空中網紅。

而為了加深印象，交大也找來「八郎」拍片教學，影片一出配合「八郎」淺顯易懂的解說，果然「效」果十足；交大表示，「平安筆」於一般坊間書局及網路拍賣網站均容易購得，倘若車上沒有平安筆，也可以拿隨身口紅或是路邊石頭暫代，但若因發生交通事故車輛尚能行駛，而不盡速將汽車位置標繪移置路邊，致妨礙交通者，將依道路交通管理處罰條例第六十二條第二項規定，處駕駛人600元以上至1800元以下罰款。

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