3男性侵少女橫死竟釋回 二審法院質疑：獨留昏迷少女不算遺棄？

2019-07-23 16:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台南市17歲高職女學生小珍（化名），本月14日參加荒淫毒趴後，疑似被丟包半裸陳屍飯店，宛如土豪哥毒趴女模命案翻版，檢警雖逮捕3名涉嫌性侵害的男子，3人也承認對小珍流輪性交（俗稱輪姦），不料，檢方聲請羈押，台中地院卻以證據不足，裁定3人請回，引發外界質疑，檢方抗告後，台中高分院也認為3人釋回的裁定可議，例如小珍當時已昏迷，3人不求救、不告知飯店櫃臺，逕自離開飯店，難道沒有遺棄的犯意？另外，3人也不能排除有偽造、湮滅證據的可能，據此撤銷3人釋回的裁定，發回台中地院重新裁定。

就讀高職的小珍，未成年就下海當傳播妹，本月13日她加入6名男人參與的毒品性愛趴，眾人喝酒吸毒後，小珍於14日凌晨0時許神智陷入昏迷，被6男幾乎是用抬著，移到中市豐原區一家飯店505號房，事隔10小時，當天傍晚5時30分，飯店見遲遲沒退房，打電話無人接聽，進入房內查看，驚見小芳陳屍床上。

此案疑點重重，飯店已被人清理過，警方馳抵時，小芳大體已僵硬出現屍斑，死亡已有一段時間，警方調閱監視器，當天長達15、16小時中，6男不斷進出房間，於下午2時至4時陸續離開，檢警15日傳喚6男，2人涉案程度較輕而請回，另外4人中，何姓、莊姓、吳姓男子3人，坦承陸續與小珍性交，檢方裁定在旁掌鏡攝影的賴姓男子，以3萬元交保，何、莊、吳等3男，依涉嫌趁機性交罪、遺棄致死罪聲請羈押，台中地院卻認為，遺棄致死雖是重罪，但小珍當時是否為「無自救力」？3人是否有遺棄的故意犯意等？檢察官沒有進一步說明，因此諭知3人釋回。

檢察官提起抗告，台中高分院認為，3人對陷入昏迷的小芳，具有扶助的義務，卻陸續離開飯店，無人通知小芳家屬，也不告知飯店櫃台人員，任由小芳獨自留在房間內，豈無遺棄的犯意？另外，3人對案情描述也都矛盾不同，小芳死因仍須鑑定，3人也不排除有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，台中地院卻都未注意上述狀況，裁定釋回的處分有瑕疵，檢察官抗告有理，撤銷台中地院對於3人釋回的裁定，發回台中地院重新裁定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法