17歲少女全身赤裸猝死摩鐵 3嫌聲押全獲釋檢提抗告

2019-07-17 12:11

［記者楊政郡／台中報導］本報獨家報導台南17歲少女小珍（化名）參加荒淫趴後，疑似被丟包裸體陳屍飯店，台中檢方15日復訊4名嫌疑人，何男等3人坦承趁機性交，檢察官依趁機性交及遺棄致死等罪聲請羈押，但法官認為趁機性交非重罪，至於遺棄致死罪證不足，訊後將3人請回，檢方已提起抗告。

台中檢方在15日獲報展開調查，「小珍」與多名男子是在14日凌晨入住豐原區某飯店，當晚被飯店人員發現全身赤裸躺在床上，已明顯氣絕，警方報驗後開始傳喚關係人，15日移送4人給中檢，檢察官復訊後，初步認為何等3人可能涉犯趁機性交罪、遺棄致死罪、兒少性剝削防治法等罪，案情猶如「土豪哥」翻版，向法院聲請羈押禁見。

法官表示，何男等3人在聲押庭上坦承與「小珍」性交，可能構成趁機性交罪，涉嫌重大，但此罪並非最輕5年以上重罪。另遺棄致死雖屬重罪，但被害人當時是否屬無自救力？被告有無遺棄故意？被告有無保證人義務？（法定照顧義務）等，被告否認犯行，而檢察官都沒有進一步說明，訊後諭知飭回，此部分檢察官已提起抗告。

據悉，「小珍」未滿18歲，還在就讀高職，但急著賺錢，找傳播妹經紀人安排參加荒淫趴，現場可能吸食混合多種毒品，檢方上午進行解剖，初步相驗沒有致命外傷，將進一步了解真正死因。

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