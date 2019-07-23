17歲少女陳屍摩鐵案現變數 涉案3男再次聲押

2019-07-23 16:20

［記者楊政郡／台中報導］台南17歲少女半裸陳屍摩鐵案，何、莊、吳等3人涉嫌乘機性交及遺棄致死等案，台中地院不押，台中地檢不服提起抗告，下午台中高分院裁定「原裁定撤銷，發回臺灣臺中地方法院」。

台中地院一審裁定以被告等3人坦承乘機性交罪，犯罪嫌疑確屬重大，但並非最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而遺棄致死罪雖為5年以上有期徒刑之罪，但被害人當時是否為無自救能力之人，被告等3人是否有遺棄之犯意，是否為依法令或契約應扶助或保護之人，而該當遺棄致死罪之構成要件，均未經檢察官說明，此部分是否構成犯罪仍屬可疑，而駁回檢察官羈押聲請。

台中高分院合議庭認為，被害人遭被告何、莊帶入飯店走道時，係處於深度昏迷，而陷於無自救力狀態。

且被害人為未滿18歲少女，被告等對於昏迷（被告稱係昏睡）中之被害人自具有扶助之義務，然被告等人陸續離開飯店時，並無一人通知被害人家屬或告知飯店櫃台人員，任由被害少女獨自一人留在房間內，能否謂被告等人無遺棄之犯意？

又被告等人就犯案細節供述，彼此間有所不同，本件被害人尚須經過解剖鑑定死亡原因，為確保刑事偵查、審判程序之進行及完成，並保全證據不致遭滅失、偽造、勾串，則被告等3人是否確無湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，而無羈押必要，亦有再調查審酌之餘地。

原審裁定有上述瑕疵。檢察官提起抗告有理，應將原裁定撤銷，發回原審法院更為適法之裁定。

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