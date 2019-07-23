特勤走私香菸醜聞 國民黨團譴責促徹查無上限

2019-07-23 10:41

〔記者林良昇／台北報導〕國安局吳姓少校趁蔡英文總統出訪返國之際，企圖夾帶事先購買的9800條免稅菸品隨通關禮遇出關時被逮，立法院國民黨團今表示嚴厲譴責，要求相關單位儘速調查，徹查層級向上追究，如有需要立法院成立調閱小組，蔡總統也必須為此醜聞公開道歉。

國安人員走私香菸入關，立院國民黨團今早召開記者會，國民黨團總召曾銘宗表示，相關人員膽大妄為，黨團給予最嚴厲譴責，相關單位也應儘速調查，層級也須向上追究，追查包含華航、總統府等高層有無涉入，追究法律、行政責任到底，如有需要，立院也要成立調閱小組。

對於已請辭的前國安局長彭勝竹，曾銘宗認為，彭過去在備詢時就常常避重就輕，也常常藉故不來立院，這次他馬上就被蔡總統切割，蔡總統的領導風格出問題，用人看顏色不看能力，是造成國安重大漏洞的原因。

「蔡總統憑什麼震怒？」國民黨立委費鴻泰也懷疑，不僅是走私香菸，更可能牽涉到洗錢；9800條香菸放在華膳空廚，如果沒有相關人員同意，絕不可能做到，華航整體人士也應該要全面檢討，釐清是誰在包庇，不能用震怒掩飾無能的真相。

國民黨立委賴士葆諷刺，國安團隊變成走私團隊，貽笑大方到全世界，蔡總統應率領國安團隊向全民道歉，國安團隊全面檢討，用金流追人，蔡總統前幾次出訪是否有發生相關事件？也須徹查，國民黨立委林德福認為，面對走私香菸醜聞，應要限縮機場禮遇，修正國際機場禮遇作業辦法。

國民黨立委陳宜民表示，有自稱是吳姓少校朋友的網友私訊他的臉書，強調憑一個少校之力並無法做到，所以相關徹查不應該限縮在特勤人員，甚至可能牽涉到出訪更高層官員和立委，如果陪同蔡總統出訪的民進黨立委沒有認購菸品，應站出來自清，並接受測謊。

受邀與會的財政部關務署副署長彭英偉表示，有關於涉案的人員相關的行為，檢調單位都已經進入調查，會查得水落石出，至於通關禮遇辦法規定，造成不肖人士利用漏洞從事不法行為，會跟國安局進行檢討。

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