南韓正妹來台旅遊遇變態 被搭訕2次還遭襲臀

2019-07-22 19:23

〔記者王冠仁／台北報導〕25歲南韓籍金姓女子，日前來台旅遊順道找朋友遊玩，但她卻在台北市萬華區的下榻飯店中，被一名澳門籍陳姓男子搭訕。陳向金要電話不成，不死心又搭訕一次，還對金說「可不可以來我房間」；金拒絕，陳竟尾隨她趁機襲臀，金氣得報警，陳也被警方循線找到。

據了解，這名金姓女子留著一頭長髮，她長相甜美、身材窈窕，還曾經多次來台觀光旅遊，對台灣印象不錯。她日前又再次來台旅遊並順勢找朋友遊玩，並投宿台北市萬華區一家知名飯店。

金在飯店居住期間，某天晚上要外出時，在電梯內遇到一名澳門籍陳姓男子，陳在電梯內撞見她，驚為天人，出電梯後就火速向金搭訕並向她要電話。不過，金起先委婉拒絕，隨後跑到飯店附近超商購物再返回飯店，但陳不死心，居然在飯店大廳守候，見到金返回飯店，又再次上前搭訕。

陳這次除了再要電話外，居然還用英文問金「可不可以來我房間？」金嚇得花容失色，迅速離開飯店；陳不甘願，一路尾隨金，趁她跑到飯店外面附近的小公園時，趁機下手對她襲臀。

金氣得找來台灣友人，一起跑到附近派出所報警，轄區警方隨即根據金說詞，前往飯店尋找陳男；陳見警方上門，嚇得不斷向金道歉。陳還告訴金，他隔天就要搭機返回澳門，金認為走法律流程曠日廢時，最後在警方見證下與陳和解。

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