40多歲壯男嗲聲佯裝女大生！ 騙倒2嫩男關燈嘿咻13次

高院更一審認定2男都在不知情下受害，判林男5年6月徒刑。（情境照）

2024/11/21 11:31

〔記者張文川／台北報導〕體型壯碩的桃園市林姓男子被控1人分飾男、女兩角，先假冒19歲女大生並裝出甜美聲音，透過交友網站陸續結識2名男子，將他們誘騙到住處，先以正妹胞兄身分現身接待，再在關燈情況下以女大生身分現身與2男先後共發生13次性關係，高等法院更一審今依強制性交等罪將林男判處5年6月徒刑。仍可上訴。

一審以林男涉性侵A男1次、另性侵B男12次，共判刑4年6月；高等法院二審認定B男知道林男是男子，屬合意性交，改判無罪，僅A男被性侵1次，依此改判林男3年6月徒刑；最高法院撤銷發回，高院更一審今再次逆轉，認定2男都受害，判林男5年6月徒刑。

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桃園地檢署起訴指控，40多歲林男於2019年在網路交友網站、即時通訊軟體上註冊，張貼年輕女子照片，設定自己性別為女性，自稱19歲女大學「語婕」、「林語婕」 ，白天在國立大學就學，晚上在貿易公司擔任會計實習生，結識男網友。

當時20歲的A男、24歲的B男誤信林男是女大生，有意追求發展為情侶關係。

2020年2月，林男邀約A男到他桃園蘆竹住處，林先以「林女的哥哥」身分出面接待，於飲料中摻入安眠藥給A男喝下，林男再佯稱為避免家人知道，要求A男關燈等待 ，林再冒充「林語婕」進入房間內，致A男誤認林男是女生，摸黑發生性行為進行肛交。

2020年3月至5月，林男如法炮製，在其住處和B男發生12次性交，皆被對方控隱瞞性別下藥摸黑嘿咻。檢方依以藥劑強制性交、強制性交等罪起訴林男。

桃園地院審理後認定，林男犯行包含涉對A男強制性交、對B男則觸犯12個強制性交罪，共犯下13罪，每罪各處3年6月，合併應執行刑4年6月。

林男否認犯罪，檢察官認定林男觸犯「以藥劑強制性交罪」的重罪，均上訴。

高等法院二審審理後，依據林男和A男在交友網站、手機等對話紀錄相關證據，認定林男違反A男意願，對他犯下強制性交罪，且始終否認犯罪，無悔意，判林男3年6月徒刑。

至於12度性侵B男部分，高院認定B男案發時知道林男是男人，也無遭下藥跡證，應屬合意性交，改判為無罪。

全案經最高法院發回更審再查明，高院更一審今認定B男也在不知情情況下被騙而遭強制性交，林應屬有罪，多罪合併應執行5年6月徒刑。

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