誰人衝撞警車又害行人骨折？最高法院要高院查清楚

2019-07-22 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕闕男被控踩油門衝撞警用機車並逃逸，害警車毀損、行人骨折，遭依法判刑，但高等法院認為，依檢方所指證人證詞、現場照片與監視器錄影畫面等，均無從證明駕駛就是闕男，改判無罪；案經上訴，最高法院認定，高院逕行改判闕男無罪，論事用法恐有違背經驗法則，並疑有速斷之嫌，今將全案撤銷，發回高院更審。

原審判決指，2014年7月24日晚間6時許，闕男坐在車內昏睡，新北市三重警方獲報後到場處理，闕男雖經呼叫、拍打車窗均無反應，員警因擔心闕男在車內昏迷不醒，且右腳疑似仍踩在油門上，恐危及公安，趕緊通知消防隊到場開啟門鎖，員警再從後車門進入並將車熄火。

然而，員警進一步想將闕男踩在油門上的右腳移開時，他突然驚醒，面對兩名警員隨即詢問他有無問題，並請他下車出示證件受檢，他竟拒絕受檢，並再度發動引擎且衝撞兩台警用機車後逃逸。

起訴指出，員警當下遭闕男車輛帶往前衝，幸緊急鬆手才未釀成更多傷害，但撞到一名路過行人，害鼻骨骨折、上下半身多處挫傷；合議庭後來依損壞公務員職務上掌管之物品罪、肇事致人傷害逃逸罪等罪，判刑1年10月，得易科罰金的過失傷害罪則判刑4月。

但闕男上訴二審理由維持一審答辯內容為，他從未開過該輛汽車，案發當天也未駕車停在事發地點，更不認識汽車女車主，所以不知道女車主為何說兩人相識、將車賣給他，同時不知為何兩名警員都說他是本件行為人。

高院認為，女車主證詞前後矛盾之處在於，女車主在警詢時原本稱不知「阿偉（指闕男）」真實姓名與聯絡方式、未曾與「阿偉」聯絡過，後又改稱「阿偉」就是「闕X偉」、案發後有與「阿偉」電話聯絡等；此外，女車主在偵審期間雖稱將車賣給闕男，卻遭闕男否認且無相關買賣文件。

至於其中一名警員雖在偵訊時提到，駕駛特徵為「身材壯碩，頭髮往後梳有留一小撮辮子」，可以確定就是被告闕男，但高院指出，警員在原審指證距離事發當時已逾1年時間，且辮子髮型可隨時變換，並非紋身圖樣等身體特徵，難以依照髮型認定嫌犯就是闕男，因此改判無罪。

案經上訴最高法院認為，高院未傳喚2名員警到庭進行證人交互詰問，也未調查應調查事項，逕行改判闕男無罪，論事用法恐有違背經驗法則，並疑有速斷之嫌，應條列數項應調查的事實，發回高院更審進行釐清。

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