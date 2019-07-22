女子將入獄憂幼兒無人顧 共赴黃泉獲救罪加一條

2019-07-22 00:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕54歲呂姓母親憂心自己將入獄，無法照顧12歲幼子，竟涉嫌趁兒子深夜熟睡時企圖一起輕生，幸被發現及時報警阻止，涉殺人罪嫌被送辦，一審認定呂女殺人未遂輕判2年7月，她上訴並請求免入獄，希望陪伴兒子上國中，二審合議庭認為已處最低刑度，2年以上刑期不得宣告緩刑，維持原判駁回上訴。

呂女是單親媽媽，疑因他案面臨入獄，因耽心讀國小的兒子年幼又無人照顧，去年5月間，企圖燒炭一起輕生，所幸母子獲救，但她涉殺人罪嫌起訴，但一審認為呂女僅為未遂犯，不同於一般故意殺人案，依家暴殺人未遂罪輕判2年7月。

判決書指出，被告呂女於2016年間另案遭判刑，因易服勞役未完成將面臨入獄，卻擔憂11歲還在唸國小的兒子沒人照料，家裡經濟不佳，萌生攜子輕生念頭，所幸呂女的胞兄察覺不對報警，將母子送醫並無大礙，呂女相當後悔，向法官坦承有意母子自殺。

一審認定是未遂犯，因在經濟壓力下，又擔憂入獄後兒子沒人照顧才想不開，呂女上訴後辯稱，兒子即將上國中，需要陪伴且有年邁母親需照料，希望再判更輕、給予宣告緩刑，被二審合議庭法官駁回。

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