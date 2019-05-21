與前妻爭執抱女兒跳樓 男命危擬器捐

2019-05-21 13:09

〔記者王宣晴、陳慰慈／新北報導〕23歲的林姓男子日前與19歲的董姓前妻發生口角，董女氣的轉身離家，不料林男竟抱著1歲6個月的女兒，從3樓住家一躍而下，女兒腦積血，肩膀骨裂，今日才脫離險境，而林男脊椎斷裂，腦部積血昏迷，目前命危在加護病房急救，傷重有腦死可能，家屬已簽下林男的放棄急救同意書，並擬器捐，警方依殺人未遂罪嫌在院戒護，今日下午檢警將到院確認林男狀況。

警方調查，無業的林男與董女育有2子，婚後住在新北市三重忠孝路三段的公寓3樓租屋處，兩人卻在去年年底離婚，但卻仍同住，共同扶養1歲6個月大的女兒及6個月大的兒子。

據調查，本月19日深夜11時許，董女在外歡唱聚會後由友人護送返家，卻被林男撞見，誤以為對方是來找麻煩，雙方發生口角，林男疑似作勢毆打董女，董女氣得抱著小兒子欲搬離租屋處。

林男以死阻止，不料，董女下樓沒多久，林男竟抱著女兒從3樓住家跳下，砰聲巨響引起附近住戶注意，連忙報案，警消獲報趕抵，發現林男脊椎斷裂、腦積血陷入昏迷，送往北市馬偕醫院急救，女兒則因肩膀著地導致骨裂，顱內出血也住進加護病房。

警方表示，董女當天提出殺人未遂告訴，並向警方痛批林男只知玩樂，不顧小孩，警方也派員前往醫院戒護，今日女童腦部積血消退，脫離險境轉一般病房觀察，但林男傷勢嚴重，醫院評估後發現開刀救治有腦死可能，林男家屬也簽下放棄急救、器捐的同意書。

新北地檢署檢察官王涂芝偕同法醫，今下午前往醫院進行腦死判斷，處理器捐程序，確認器捐程序無誤，不影響後續偵查，器捐後確定死亡，再進行遺體相驗。刑事部分，媽媽已報案對爸爸提告殺人未遂罪，將交由負責相驗檢察官偵辦。

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