妻按讚「嫁錯人」 夫攜兒輕生未遂判關2年8月定讞

2019-07-02 12:15

〔記者張文川／台北報導〕彰化縣一對結婚多年的蔡姓夫妻，感情長期不睦，前年4月蔡男發現，妻子在臉書給一篇「嫁錯人」的文章按一個讚，他一時氣不過，竟帶著兒子試圖尋短，所幸女兒及時返家發現報警，救回2人性命；蔡男被依殺人未遂罪起訴，法院一、二審都將他判刑2年8月，最高法院今駁回上訴確定。

判決指出，蔡男的梁姓妻子2017年4月底，在臉書上對一篇埋怨「嫁錯人」的文章中按讚，蔡男發現後向妻子理論，兩人為此大吵一架，妻子當天沒去接兒子放學，由蔡男去接，父子2人返家後，蔡男試圖尋短，還想帶上兒子一起走。

所幸2人命不該絕，大女兒恰巧返家拿東西，發現父親與弟弟一息尚存，及打119時送醫急救，救回2命。消防隊將2人送醫的同時通報警方，檢警查明原委後，依殺人未遂罪嫌起訴蔡男。

蔡男向法官表達悔意，辯說他是晚間8點多做傻事，而妻子平常晚上9點多就會回家，因此他做這件事的目的，只是要嚇嚇老婆，不是真的要自裁與奪命，只是沒想到妻子當晚還在氣頭上而沒回家；大女兒證稱，父親工作不穩，經濟壓力較大，有時借酒澆愁，自認家人看不起他，父親不是壞人，請求法官輕判。

法院一、二審都認定蔡男漠視兒子生存權，但考量他有悔意，以及家中有經濟壓力，因此從輕量刑，輕判2年8月徒刑。最高法院今駁回上訴定讞。

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