基隆東岸商場產權糾紛首次開庭 市府、主富庭內激辯庭外互批違法

基隆市東岸商場原營運商服裝公司（NET）繼日前控告基隆市長謝國樑等人強盜罪，民事部分主張擁有東岸商場2至4樓所有權，提起「確認所有權」訴訟，基隆地院今天上午9點30首次開庭，雙方針對訴訟範圍與證據，激辯2個半小時。 （記者林嘉東攝）

2024/04/17 13:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東岸商場產權糾紛再起，續戰民事庭！原營運商服裝公司（NET）繼日前控告基隆市長謝國樑等人強盜罪，民事部分主張擁有東岸商場2至4樓所有權，提起「確認所有權」訴訟，基隆地院今（17）日首次開庭，雙方針對訴訟範圍與證據，激辯2個半小時。

主富委任律師陳義文在開庭結束批評謝國樑再一次說謊。他表示，基隆市府就東岸商場產權與優先續約權有爭議時，到底應不該招商，基隆政府本來說有選擇權，他無法理解，為何基隆市政府要火速將基隆最值錢的東岸商場，用這麼糟糕價值與年限火速發包給微風，造成現場無法明確所有產權關係，造成商家困擾。

請繼續往下閱讀...

陳律師指出，謝國樑市長2月1日召開記者會邀請基隆國民黨團市議員為他背書時，說明市府已強制點交完畢，為財團開路，在主富對謝國樑提起強盜告訴後，基隆市府卻在今天開庭表示他們還沒有完成點交，他想問當晚市府用數十名警員，找鎖匠電鋸破門，東岸商場已掛上微風，連基隆2字都拿掉，基隆市政竟還可以睜眼說瞎話說沒有點交，如果沒有點交，微風憑什麼跟基隆市民收停車費，跟廠商收租金、收商場管理費，甚至以漲價方式處理，這部分是謝國樑市長又一次說謊的證明。

基隆政府委任律師葉慶元則指出，主富主張東岸商場2樓到4樓都由主富單獨出資興建，並取得原始所有權，此說法於法不合，大日今天出面表示，大日透過租金折抵方式也有出資，主富主張單獨出資興建商場2樓到4樓明顯是謊言，主富還違法佔據東岸停車場商場部分，恐嚇商家不可以繳租金給得標微風團隊，都是明顯違法行為，請主富停止違法行為並盡快遷出，將商場營運返回給市府與微風。

葉律師強調，主富在法律上既不是建築物所有人，也不是土地所有權人，商場2樓到4樓也不是獨立部分，根本無法獨立取得產權，主富卻以大動作，違法行為持續佔據商場，在台灣前所未有。

針對媒體提問主富指控，市府動用警力強制點交商場，葉慶元強調，沒有強制點交問題，根本是以訛傳訛的說法，市府依據所有權人地位，取回商產被主富佔有，警方當時只是配合基隆市交通處取回佔有。

基隆東岸商場重新招商，由微風集團取得營運權，2月1日起接手營運東岸商場。但原與大日公司一起營運的主富（NET）以商場2至4樓是他們出資興建，主張擁有2至4樓的所有權，於去年12月7日向基隆地方法院民事庭提出「確認所有權」訴訟。

基隆市府2月1日凌晨指示40多名警力以破壞鎖頭等強制手段接管商場，主富（NET）認為，東岸商場產權爭議仍在司法訴訟程序，市府沒有法院的執法命令就破門而入，控告基隆市長謝國樑、交通處王圳宏等多人強盜、無故侵入建築物、毀損等罪。基隆地檢署3月間已陸續傳喚謝國樑、王圳宏等人，釐清整起事件經過，追查是否涉及刑事不法；訊問後均予請回，全案尚在調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法