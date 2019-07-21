馬英九好友遭「仙人跳」勒索條件竟是........

2019-07-21 10:25

〔記者錢利忠／台北報導〕長期支持前總統馬英九的林姓製藥公司總裁，4年前遭王姓小三及其金姓男友人設局，被偷錄下與王女交歡的性愛影片，王、金持影片要脅林男未果，反被控妨害秘密及恐嚇，各被判刑3月及6月徒刑確定；林男針對當時另被王女控告誣告的部分提起反訴，台北地院認定王女確為誣告，判她1月徒刑確定，不得易科罰金。

遭仙人跳的林姓總裁熱衷於體育，曾出任相關運動協會的理事長，在商界，林男跨足生物科技領域，活躍於兩岸，取得知名藥品台灣總代理權，成為生技產業界的名人，他的辦公室內還掛滿他與馬英九及黨政重量級人物的合照或賀聯，展現其政商界豐厚人脈。

判決指出，2015年11月2日至10日，林男兩度前往擔任美甲師的王女住處或工作室偷情時，被王女偷錄下2人的性愛影片並上傳至雲端，金男取得林男的偷情影片後，據此向林男要脅，逼林男替他安排與馬英九合照，以利他向政府高層套關係取回被徵收的土地，否則就公布影片。

林男不願被要脅，控告2人妨害秘密及恐嚇，王女否認犯行，也反控林男誣告；後來2人被查出涉偷拍及恐嚇的罪證明確，各被判刑3月及6月確定，林男被控誣告部分則獲不起訴。之後林男針對被控誣告部分對王女提起反訴。

判決提及，王女控告林男誣告時，曾指林男誣告她妨害秘密、恐嚇取財，但都不是事實；然而，王女因被控偷拍及恐嚇案偵訊時，卻承認犯行，顯見王女明知林男並未誣告她，她卻反控林男誣告，顯見她的辯詞為臨訟卸責之詞，不足憑採。

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