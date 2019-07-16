監委將調查馬英九洩密案歷審法官 司法院回應了

2019-07-16 17:05

〔記者吳政峰／台北報導〕監委陳師孟認為，前總統馬英九無罪確定案已造成各界質疑法官的法律見解，今天（16日）申請自動調查本案的「歷審法官」有無濫用自由心證情形，司法院秘書長呂太郎獲悉後，緊急於下午3點半回應表示，尊重陳師孟的監察權，但不宜約談法官，以確保法官的審判獨立性。

呂太郎指出，陳師孟調查馬英九無罪確定案，是基於憲法賦予的監察權，司法院予以尊重，但憲法第80條寫明「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，也就是不論審判前後，法官都應保有獨立不受干預的空間，依法審判。

呂太郎強調，陳師孟調查馬案時，務必本於憲法所保障法官的獨立審判精神，調查的目標，也不應超出判決書以外的內容，因為法官對於案件的審理細節，均已載於判決書內，調查範圍僅只限縮於書類內，不應超出。

至於陳師孟是否適宜約詢法官？呂太郎認為「不宜」，畢竟法官審判過程中指揮訴訟，包括事實認定、心證形成、法律見解都是憲法保障的範疇，也都完整交代於判決書內，沒有約詢的必要性，且過去大法官也解釋，若監委要調查相關卷宗，尤其是審判中的個案，也都有一定的限制。

陳師孟認為，馬英九洩密案前經台北地院一審宣判無罪後，歷經高等法院二審改判有罪、最高法院發回更審，及此次高院更一審判決無罪確定，歷審次判決反覆，實已造成各界對承辦法官之法律見解多所質疑。

陳師孟表示，依刑事訴訟法相關規定，證據之證明力，固由法院本於確信自由判斷。但不得違背經驗法則及論理法則，否則即與證據法則有違，此即自由心證主義。

陳師孟強調，本案事涉前總統之刑事責任，影響層面非同小可，而此次高院更一審判決結果，不但廣為社會所矚目，並引發各界諸多議論，究歷審法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，致影響其判決結果，相關問題實有進一步查明釐清之必要，已申請自動調查。

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馬英九洩密案歷審判決反覆 監委陳師孟調查

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