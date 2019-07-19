助韓國瑜與郭台銘溝通？馬英九：若能幫忙 全力以赴

2019-07-19 10:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選結束，落敗的前鴻海董事長郭台銘迄今仍未與勝出的高雄市長韓國瑜見面，而且脫黨參選的傳聞未斷，前總統馬英九今天上午出席「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」開幕活動時，對於媒體詢問是否會居間協助韓國瑜與郭台銘溝通，他說，只要能幫得上忙，他都會全力以赴。

媒體詢問，是否有勸郭台銘不要脫黨？馬英九說，他還沒有碰到郭台銘，「我們希望他不會」，而且現在郭還在國外，所以沒有與郭聯繫上。

對於國民黨初選後的整合工作，馬英九說，他會全力幫忙。

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