等公車不要亂插隊 男子肘點女乳一秒判拘50日

2019-07-20 22:59

〔記者吳政峰／台北報導〕胡姓男子去年8月間在基隆等公車時插隊，手肘點到後方女客小婕（化名）的右乳，慘挨告性騷擾，雖然胡男一直強調是因為人潮太多才會誤觸，但高等法院認為胡男上車後就沒有相關的揮手動作，可見得他是刻意對小婕這麼做，日前維持一審判拘50日的量刑，全案確定。

2018年8月5日下午5時許，小婕與兒子在基隆一處公車站等車，公車一靠站，胡男為了搶搭，硬插入這對母子間揮手卡位，讓小婕很不滿，大喊「幹嘛你這樣子碰」，指控胡男肘擊她的右乳一秒，涉犯性騷擾，要求司機開往警局，堅持提告。

胡男否認插隊與點乳，稱當時自己原本排在小婕母子倆前面，上車時人潮洶湧，見小婕兒子年紀尚幼，才會伸手協助，當時並未感到碰觸到任何人體部位，懷疑小婕是施用藥品或為了要錢才會誣賴他，拒絕和解。

高院調閱監視器，發現胡男未如他自己所言，有協助小男孩上車的情形，且胡男在排隊上車時拉大手肘彎曲角度，上車後手肘擺動隨即恢復正常，可見得他是刻意點小婕的胸部。

高院認為，胡男罪證明確，適用性騷擾防治法，審酌他不思尊重他人身體自主權利，竟於搭乘大眾運輸工具之際，對小婕為性騷擾行為，任意侵犯其身體自主權，造她心理不安全感，所為實屬可議；考量胡男無業、家境普通、否認犯案、不願和解等一切情狀，高院認為原審量處拘役50日，並諭知易科罰金5萬元合理，無不當之處，駁回胡男上訴，全案確定。

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